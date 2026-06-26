Rutger van Barneveld op tweede plaats in Single Top 100

Rutger van Barneveld is deze week de grootste stijger in de Single Top 100. Zijn nummer Zwoele Zomernachten klimt van de veertigste naar de tweede plaats, meldt samensteller GfK. De 35-jarige zanger uit Tiel heeft een dikke hit te pakken.

Van Barneveld moet alleen Shakira en Burna Boy nog voor zich dulden. Hun WK-anthem Dai Dai blijft voor de tweede week op rij op de eerste plaats staan. Mauvais djo completeert met Pilé de top drie.

Voor Van Barneveld is het de hoogste notering tot nu toe voor Zwoele Zomernachten, dat de afgelopen weken gestaag aan populariteit won. Robert van Hemert is met twee nummers opnieuw vertegenwoordigd in de top 10. Hij staat samen met Donnie op de zesde plaats met Moët Dat Nou, terwijl zijn solosingle Zandloopster op de zevende plek staat.

Single Top 100 week 26

(notering, tussen haakjes notering vorige week, artiest, titel, o.b.v. Single Top 100 samengesteld door GfK Dutch Charts)

1. (1) Shakira & Burna Boy - Dai Dai

2. (40) Rutger van Barneveld - Zwoele Zomernachten

3. (4) Mauvais djo - Pilé

4. (2) Justen de Wildt - Cheerio

5. (3) Idaly, Ronnie Flex & Frenna - POPULAIR

6. (6) Robert van Hemert & Donnie - Moët Dat Nou

7. (5) Robert van Hemert - Zandloopster

8. (10) ANOTR feat. Ultra 54 - Talk To You

9. (16) Hugel & Solto - Jamaican (Bam Bam)

10. (13) Bausa - Magnetic