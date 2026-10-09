DEN HAAG (ANP) - Bij de eerste landelijke campagne om vuurwerk in te leveren hebben mensen ongeveer 7650 kilo vuurwerk weggebracht. Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft dat bekendgemaakt, na het sluiten van het 35e en laatste inleverpunt vrijdag in Hoorn.

De campagne begon ruim een maand geleden. Enschede had de hoogste opbrengst, met 686,5 kilo, gevolgd door Leeuwarden (609 kilo) en Zwolle (528 kilo). In Terneuzen kwam nog geen 11 kilo binnen. Ook in Venlo, Emmen, Tilburg, Maastricht, Den Helder, Den Bosch en Almere bleef de hoeveelheid onder de 100 kilo.

Het grootste deel, ruim 6500 kilo, bestaat uit consumentenvuurwerk. Dat mocht bij de vorige jaarwisseling nog worden afgestoken, maar is bij de komende oud en nieuw verboden. Verder leverden mensen bijna 600 kilo vuurwerk met flitspoeder in, zoals strijkers. Ook kwam er ruim 500 kilo aan noodsignalen binnen.