Dick Maas en Gert Verhulst hebben het volste vertrouwen in elkaar bij de totstandkoming van Flodder De Musical. Dat vertelden de twee vrijdag in de Midden Nederland Hallen in Barneveld, waar de nieuwe musical over de iconische asofamilie volgend najaar moet gaan draaien.

Maas, die de Flodders in 1986 als regisseur voor het eerst naar de Nederlandse bioscopen bracht, bemoeit zich als creatief producent van de nieuwe voorstelling "overal mee", vertelde hij tijdens de presentatie voor de pers. "Wat ik probeer te doen is dat Flodder-dna, dat wat Flodder uniek maakt en wat iedereen zich van de films herinnert, dus het spektakel en de humor, dat dat klopt."

De musicalexpertise laat hij echter graag bij Verhulst en diens team van Studio 100, zei Maas. "Gert heeft bewezen dat hij iets van de grond kan krijgen. Hij heeft een heel imperium opgebouwd met Studio 100 en als er iemand geschikt is om deze musical van de grond te krijgen, dan is het Gert. Ik heb er het volste vertrouwen in."

Imperium

Andersom geldt hetzelfde, vertelde Verhulst. "Het is zijn kind", zei hij over het Flodder-imperium. "Hij heeft dit allemaal bedacht en dat staat na al die jaren nog als een huis. Wie zijn wij om hem tegen te spreken?", vroeg de bekende Vlaming zich lachend af.

Verhulst groeide in België ook op met het werk van Maas. "Ik denk nog vaak terug aan zijn film De Lift, omdat ik die als kind heb gezien toen ik alleen thuis was", zei hij, nog altijd een beetje huiverend. "Dick heeft iconische dingen gemaakt. Als er dan een kans komt om met hem samen te werken, dan pak je die met beide handen aan."

Logisch

Hoewel Verhulst groot fan is van de Flodder-serie, was het niet eerder bij hem opgekomen om er een musical van te maken. "Absoluut niet. Het was Dick die met dit project aan kwam zetten. Maar toen het langskwam, dacht ik gelijk: maar natuurlijk."

Maas was in 2012 al bezig met een musical over Flodder, maar dat kwam toen nooit echt van de grond. Nu het wel gaat lukken, geeft hij zijn rol van regisseur wel uit handen. "Dat leek me heel logisch, zeker bij deze hal, waar zoveel technische mogelijkheden zijn", zei hij. "De regisseur die het nu gaat doen, Tijl Dauwe, heeft hier al veel ervaring mee. Maar als hij straks de spelregie gaat doen, dan bemoei ik me er wel mee. Dat is ook de taak van de creative director, zoals dat heet", lacht hij. "Ook leuk."