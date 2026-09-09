AMSTERDAM (ANP) - De landelijke ov-staking leidt tot drukte bij taxibedrijven. Zo waren er dinsdagavond bij Uber al ruim zes keer meer ritreserveringen gedaan dan normaal voor een woensdag, laat een woordvoerder weten.

Hoeveel ritten er zijn geboekt, maakt het taxibedrijf niet bekend. Volgens de woordvoerder kunnen de chauffeurs de drukte goed aan. "Doordat veel passagiers hun planbare rit vooraf hadden gereserveerd, konden chauffeurs daar rekening mee houden en zich daarnaast richten op reguliere en die enkele onverwachte ritverzoeken, bijvoorbeeld rondom stations en luchthavens."

De Amsterdamse taxicentrale TCA meldt op de website dat er geen garantie is op een beschikbare rit. "Helaas ondervinden wij op dit moment een grote drukte met de aanvraag van taxiritten vanwege de ov-staking vandaag." Een taxi boeken bij TCA kan momenteel alleen telefonisch. "Daarnaast rijden we vanwege de huidige situatie uitsluitend tegen meterprijzen; alle vaste prijzen zijn uitgeschakeld. Wij doen ons uiterste best om iedereen zo snel als mogelijk te vervoeren!" TCA waarschuwde al op voorhand voor drukte door de staking en raadde mensen aan een rit ruim van tevoren te reserveren.

Schiphol

Een medewerker van de Haagse Taxi Centrale zegt dat het vooral in de vroege ochtend drukker was dan normaal. Bij Schiphol is het erg druk, weet hij. "Een collega is na 2,5 uur nog niet terug." Rond het middaguur was het in Den Haag wat rustiger, maar hij verwacht dat het later op de dag weer drukker wordt.

Ook Taxicentrale Schiphol heeft het druk. Een medewerker klaagt over vertraging voor het wegverkeer richting de vertrekhal. Volgens de verkeersdienst van de ANWB is het momenteel echter niet opvallend druk bij Schiphol. Wel was aan het begin van de middag de tunnel even dicht door een te hoge vrachtwagen.

Bolt

"We zien vandaag inderdaad een zeer sterke toename van de activiteit op Bolt in vergelijking met een normale woensdag", zegt een woordvoerder van het taxiplatform. Volgens de zegsman gaat het om een ruime verdubbeling van het aantal ritten. "Tegelijkertijd zien we ook bijna twee keer zoveel chauffeurs beschikbaar op het platform, al schommelt dit aantal uiteraard gedurende de dag."

"Omdat chauffeurs zelf kunnen kiezen wanneer ze online gaan, kan het platform relatief snel inspelen op een toenemende vraag; vandaag zien we duidelijk dat meer chauffeurs zich beschikbaar stellen nu meer mensen op zoek zijn naar alternatieve vervoersmogelijkheden", meldt Bolt.