De Britse televisiezender Channel 4 gaat voor het eind van het jaar 340 banen schrappen. Dit is volgens Britse media ruim een kwart van alle banen. Het snijden in het personeelsbestand maakt deel uit van een bredere reorganisatie.

Volgens topbaas Priya Dogra, die de plannen woensdag presenteerde, moet de organisatie terug naar een "eenvoudiger structuur en meer onderscheidende content". Ook wil Channel 4 inzetten op meer duurzaamheid en innovatie.

Met het plan reageert Dogra op het veranderende kijkgedrag en de toenemende concurrentie van streamingdiensten en YouTube. Ook de onzekerheid in de onder druk staande advertentiemarkt speelt een rol.

Volgens The Guardian vrezen medewerkers dat de ontslagronde "meedogenloos" gaat zijn. Het wordt de grootste reorganisatie en de grootste ontslagronde uit de 43-jarige geschiedenis van Channel 4. In 2008 moest de zender tweehonderd banen schrappen vanwege de teruglopende advertentie-inkomsten. Dat was toen een kwart van het personeelsbestand.