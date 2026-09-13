Ledengesprek over Europese familie PRO beladen en soms emotioneel

UTRECHT (ANP) - Een ledengesprek in Utrecht over de vraag of PRO zich in Europa aan moet sluiten bij de sociaaldemocratische familie of de Groenen was beladen en soms emotioneel. Zo klonk er frustratie van leden die vinden dat deze discussie te lang is uitgesteld en ze nu overhaast een keuze moeten maken. Dat zeggen meerdere aanwezigen tegen het ANP. Journalisten waren niet welkom, volgens een partijwoordvoerder om leden de ruimte te geven om vrijuit te spreken.

Sinds duidelijk werd dat PvdA en GroenLinks zouden fuseren, hangt de vraag over de Europese familie in de lucht. PvdA was aangesloten bij de Partij van de Europese Sociaaldemocraten (PES) en GroenLinks zat bij de Groenen. De leden van PRO kunnen hier van 18 tot 25 september over stemmen.

Dat referendum maakt veel los, merkten aanwezigen, omdat het raakt aan de identiteit van de nieuwe partij. "Het ging ook over de vraag: hoe gaan we sociaal en groen met elkaar verbinden?", aldus Tina Jakoeb, fractievoorzitter van PRO in Barendrecht. De discussie verliep volgens betrokkenen "fatsoenlijk", maar was ook "beladen", "ongemakkelijk" en met "duidelijke verschillen van mening".

'Pressure cooker'

De voorstanders van PES wijzen op de invloedrijke positie van de sociaaldemocraten in Brussel en in de Europese hoofdsteden. De voorstanders van de Groenen vinden de standpunten over bijvoorbeeld het klimaat en lhbti-zaken beter bij PRO passen. Over en weer werd volgens een deelnemer ook verwezen naar de "gekke henkies" in de Europese families. Zo werden bijvoorbeeld Roemeense sociaaldemocraten van PSD genoemd, die samen optrokken met het radicaal-rechtse AUR om de regering van het land weg te stemmen.

"Waarom moet het in een pressure cooker?", was een vraag die meermaals aan de orde kwam volgens een aanwezige die liever anoniem wil blijven. Volgens sommige insprekers was het nog helemaal niet nodig om een keuze te maken. Een andere deelnemer zegt "dat we dit gesprek veel eerder hadden moeten doen."

Goede banden onderhouden

Een adviescommissie heeft aanbevolen dat PRO kiest voor de sociaaldemocraten, maar wel goede banden blijft onderhouden met de Groenen. Het bestuur en ook partijleider Jesse Klaver hebben zich daarbij aangesloten. Zo'n stemadvies was volgens sommigen te sturend.

"Het is een belangrijke discussie. En voor sommige mensen gaat die zeer aan het hart", zei Klaver later bij een andere partijbijeenkomst in Utrecht. Met de kritiek dat de discussie te lang is uitgesteld, is de partijleider het niet eens. "Nee, er is hier ook veel vaker over gesproken."