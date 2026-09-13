Gemengde estafetteploeg 4x400 meter 3e op Ultimate Championship

BOEDAPEST (ANP) - De Nederlandse atletiekploeg op de 4x400 meter gemengde estafette is op de eerste editie van het World Athletics Ultimate Championship als derde geëindigd. Jonas Phijffers, Lieke Klaver, Keenan Blake en Myrte van der Schoot moesten in het atletiekstadion van Boedapest de ploegen van de Verenigde Staten en Groot-Brittannië voor laten gaan.

Nederland kwam als regerend olympisch kampioen op dit onderdeel aan de start. In een samenstelling met Femke Broeders-Bol, Klaver, Isaya Klein Ikkink en Eugene Omalla veroverde het estafettekwartet in Parijs 2024 olympisch goud.

Broeders-Bol was aanwezig in Boedapest, maar vooraf was al duidelijk dat ze alleen de 800 meter zou lopen. Phijffers, Klaver en Blake brachten de ploeg in tweede positie achter Amerika. Slotloopster Van der Schoot werd ingehaald door de Britse Charlotte Henrich. Het Ultimate Championship is een nieuw prestigieus toernooi voor de absolute wereldtop. Er worden geen medailles uitgereikt, maar wel grote geldprijzen.