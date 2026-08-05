CALLANTSOOG (ANP) - Het lichaam van de vrouw die dinsdagmiddag vermist raakte in zee bij Callantsoog, is dinsdagavond gevonden. Het gaat om een 39-jarige vrouw uit Groot-Brittannië. Ook een andere vrouw verdronk. Zij was 26 jaar en komt uit Gelderland, meldt de politie woensdagochtend. Ze probeerden een kind in het water te helpen.

Dinsdag aan het eind van de middag raakte het kind om onbekende reden in zee in de problemen en zeker drie mensen probeerden te helpen. Ook de hulpdiensten werden ingeschakeld. De minderjarige werd gered en een andere vrouw is naar het ziekenhuis gebracht. Een tweede vrouw die hielp, werd uit het water gehaald en gereanimeerd, maar dat kon de Gelderse niet meer redden.

Een vrouw werd nog vermist en naar haar is meerdere uren gezocht. Die zoekactie werd rond 21.00 uur vanwege het getij gestaakt. Later werd het lichaam van de vrouw gevonden op het strand bij Grote Keeten, iets ten noorden van Callantsoog.