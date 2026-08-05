Ron Jans, die dit jaar stopte als trainer, schuift dit seizoen als analist geregeld aan bij de uitzendingen van NOS Studio Sport Voetbal op zondag. Hij voegt zich bij het team van analisten dat de wedstrijden uit de Eredivisie nabespreekt. Komend voetbalseizoen worden de wedstrijden bovendien niet door één, maar door twee kenners geanalyseerd, maakte de NOS woensdag bekend.

De Eredivisie begint vrijdag in Leeuwarden met het duel tussen promovendus SC Cambuur en Excelsior. Zondagavond bespreken Rafael van der Vaart en Leonne Stentler als analisten de belangrijkste momenten van de gespeelde wedstrijden. Verder zijn onder anderen Theo Janssen, Merel van Dongen en Imke Courtois dit seizoen als analist bij de NOS te zien. Volgens de omroep wordt met enkele andere analisten nog gesproken over een mogelijke bijdrage.

Dit seizoen is er op vrijdag, ook als er dan geen wedstrijd wordt gespeeld, sowieso een uitzending van NOS Eredivisie op Vrijdag. Hierin blikt presentator Henry Schut met twee analisten vooruit op het Eredivisieweekend. Daarnaast keert ook de NOS Voetbalpodcast terug, deze verschijnt voortaan op maandag en vrijdag. Hierin bespreken Thierry Boon en Jeroen Stekelenburg met commentatoren, analisten en verslaggevers alles wat er op de Nederlandse voetbalvelden gebeurt. De eerste aflevering is op vrijdag 7 augustus te beluisteren.

Het praatprogramma Studio Voetbal, dat tot en met afgelopen seizoen op zondagavond laat werd uitgezonden, keert zoals bekend niet terug. Hierin werd met diverse analisten en bekende gasten het afgelopen voetbalweekend nabesproken. Eind vorig jaar werd bekend dat het televisieprogramma stopt vanwege bezuinigingen bij de NPO.