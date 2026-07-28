Lichaamsresten Texel zijn van twee Afghaanse vluchtelingen

TEXEL (ANP) - De menselijke resten die drie jaar geleden op het strand van Texel zijn aangetroffen zijn van twee Afghaanse vluchtelingen van 20 en 27 jaar oud. Dat heeft de politie dinsdag bekendgemaakt. De politie vermoedt dat de mannen op weg waren van Frankrijk naar Engeland.

In oktober 2023 werden op het strand van Texel botdelen van een onderlichaam, bovenbenen en een menselijke voet aangetroffen. Onderzoek wees uit dat het ging om twee verschillende mensen. De identiteit van de mannen was te achterhalen door DNA-onderzoek en een gevonden telefoon, waaruit gegevens te halen waren.

De politie heeft niet kunnen vaststellen wat de doodsoorzaak was van de twee mannen. Het Rode Kruis heeft de beide families op de hoogte gebracht.