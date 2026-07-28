Londen maakt werk van mogelijkheid intrekken ereburgerschap

Andrew Mountbatten-Windsor lijkt binnenkort ook een van zijn laatst overgebleven titels te verliezen. De stad Londen werkt aan een wet waarmee ereburgerschappen in de toekomst kunnen worden afgenomen.

Nu kunnen de zogeheten Freedom of the City of London-titels nog niet worden ingetrokken. De voormalig prins en jongere broer van koning Charles werd daarom eerder verzocht om er vrijwillig afstand van te doen. Andrew heeft daar niet op gereageerd.

Een woordvoerder van het stadsbestuur zegt tegen The Mirror dat ze haast maken met de wet. "En als de gekozen leden de nieuwe procedure goedkeuren, kunnen zij vervolgens overwegen of de 'Freedom' van Andrew Mountbatten-Windsor moet worden ingetrokken."

In 2022 werd Andrew, toen nog hertog van York, al het ereburgerschap van York ontnomen. Hij was toen de eerste persoon bij wie dat gebeurde. Vorig jaar ontnam koning Charles hem al zijn resterende titels en onderscheidingen, inclusief zijn prinsentitel, vanwege zijn vriendschap met de veroordeelde zedendelinquent Jeffrey Epstein.