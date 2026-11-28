IJSSELSTEIN (ANP) - De grootste kerstboom van Nederland brandt weer. Voor de 28e keer zijn in IJsselstein de lampjes aangestoken die zijn aangebracht langs de tuidraden van de Gerbrandytoren, ook wel bekend als de zendmast van Lopik. De kerstboom, met een extra felle lamp als piek, is tot in de wijde omtrek te zien.

De lampjes zijn dit jaar een week eerder ontstoken dan gebruikelijk. De kerstboom blijft branden tot en met Driekoningen op 6 januari.

Het aansteken van de lichtjes is in het centrum van IJsselstein feestelijk gevierd met onder meer optredens en kraampjes met eten en drinken. Daar waren duizenden mensen bij, zag een ANP-verslaggever.

De Gerbrandytoren is 366 meter hoog en daarmee de hoogste constructie van Nederland. Het is de op een na grootste kerstboom van de wereld. De grootste brandt elk jaar op een berghelling in het Italiaanse stadje Gubbio.