De Amerikaanse acteur Pedro Pascal heeft een tijdje Alex geheten. De acteur, die eigenlijk Pedro Balmeca heet, hoopte met de naam meer rollen te krijgen. "Ik probeerde de naam Alex te gebruiken, maar het voelde zo raar als mensen me Alex noemden", vertelt Pascal in een interview met The New York Times.

"Ten goede of ten kwade, mijn naam is Pedro. Pascal heb ik gehouden. Het is makkelijk te spellen en iedereen kan het uitspreken, in tegenstelling tot Balmeca", aldus de acteur. Daarnaast behield hij de achternaam Pascal, omdat het de achternaam van zijn moeder was, die overleed toen hij 24 jaar was.

Kort na zijn geboorte vluchtte Pascals familie naar de Verenigde Staten na de militaire coup van Augusto Pinochet. Hij groeide op in Texas en verhuisde in de jaren 90 naar New York. Hij speelde onder meer in de televisieseries Buffy the Vampire Slayer, Homeland en The Mentalist. Hij brak internationaal door met de rol van Oberyn Martell in de serie Game of Thrones, waarna hij meer grote rollen kreeg, waaronder in de series The Mandalorian en The Last of Us.