MAASTRICHT (ANP) - De provincie Limburg heeft Arriva opnieuw een boete gegeven. Het vervoersbedrijf, dat het regionale bus- en treinvervoer in Limburg verzorgt, moet bijna 900.000 euro betalen. Volgens de provincie vielen in 2024 te veel bussen en treinen uit of reden ze niet op tijd.

Reizigers hebben "bovengemiddeld veel hinder ondervonden" van uitgevallen bus- en treindiensten, aldus gedeputeerde Jasper Kuntzelaers (PvdA). De provincie en Arriva hebben afspraken over de maximale rituitval en het percentage bussen en treinen dat te laat kan komen. In 2024 werden deze normen overschreden. Volgens Kuntzelaers is de situatie in 2025 wel "nadrukkelijk verbeterd".

Arriva kreeg de afgelopen jaren vaker een provinciale boete. Voor de ov-prestaties in 2022 was dat ruim 900.000 euro, voor 2023 ruim 760.000 euro. Arriva mag de boete steeds voldoen door het bedrag te steken in maatregelen die het ov verbeteren voor reizigers. Limburg betaalt Arriva jaarlijks zo'n 75 miljoen euro om het regionale vervoer te verzorgen.