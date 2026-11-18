Suzan en Freek proberen niet doorlopend bezig te zijn met het feit dat Freek kanker heeft. Dat vertelden zij woensdagavond in de talkshow Eva. Freek beklemtoonde dat de situatie rond zijn ziekte "stabiel" is. "Dat is heel prettig, want dat geeft ons de ruimte om lekker te leven en daar niet mee bezig te zijn."

De zanger heeft elke drie maanden een controle. "Dan word ik als een pistoletje de ct-scanner ingeschoven", vertelde hij. "Maar we proberen er niet naar te leven dat ik elke keer een strippenkaart voor drie maanden leven krijg." Hij is zich bewust van het feit "dat er iets in je lichaam zit dat er niet hoort, dat hangt boven je hoofd. Maar omdat ik geen chemotherapie of bestraling heb, heb ik er fysiek geen last van. Het belemmert ons niet in het dagelijks leven."

Suzan erkende wel dat zij de situatie nog steeds soms "stressvol" vindt. "Je ziet de letters in je agenda staan, en soms word ik daar bang van", zei ze. "Het ligt ook aan welke dag het is. Maar over het algemeen ben ik heel positief en zie ik aan Freek dat het goed is. Maar het is aanwezig: soms loopt het op en ben ik even heel verdrietig. En soms gaat het beter."

Hoewel het koppel het proces samen ervaart, worstelen ze uiteindelijk allebei met een andere angst. "Zij is bang om alleen verder te moeten, en ik ben ergens anders bang voor", zei Freek. "Soms kan je als je een film kijkt opeens door iets getriggerd worden dat wel op mij van toepassing is, en waar ik Suus niet te veel lastig mee wil vallen. Maar we hebben onze weg daar wel in gevonden. Ik voel mij gezond als ik niet bezig ben met ziek zijn."