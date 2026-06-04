DIEMEN (ANP) - Voor een beperkt aantal tieners met ernstige obesitas wordt een maagverkleining vergoed vanuit het basispakket, meldt Zorginstituut Nederland donderdag. Het gaat om enkele tientallen jongeren per jaar met ernstig of zeer ernstig overgewicht "bij wie het aanpassen van hun leefstijl en eetpatroon met een intensief traject niet genoeg helpt", aldus het instituut.

Alleen jongeren tussen 13 en 18 jaar die bijna uitgegroeid zijn, komen in aanmerking voor een maagoperatie. Zo'n ingreep maakt altijd onderdeel uit van een breder traject met leefstijlbegeleiding en psychosociale ondersteuning. Na de operatie blijven patiënten minimaal vijf jaar onder intensieve behandeling. Ze moeten ook levenslang hun eetpatroon aanpassen, omdat ze alleen nog kleine porties kunnen eten.

De beslissing om een maagverkleining te vergoeden vanuit het basispakket, sinds ruim een week mogelijk, komt na nieuw onderzoek naar de "effectiviteit en veiligheid op de lange termijn".

Stijging

Tussen 1990 en 2024 steeg het percentage jongeren van 12 tot 17 jaar met obesitas van 1,4 procent naar 4,1 procent. "We zien dat het aantal jongeren met overgewicht nog elk jaar stijgt", aldus Karin Timm, bestuurslid van het Zorginstituut. Volgens haar is bij de groep jongeren die in aanmerking komt voor een maagoperatie bij obesitas veel meer aan de hand dan dat ze te veel eten. "Je kiest niet zomaar voor een ingrijpende operatie die levenslange gevolgen heeft. Dan ben je echt ten einde raad."

Naar verwachting komen ongeveer 10 tot 20 jongeren per jaar in aanmerking voor de behandeling. Het gaat om tieners met een bmi (body mass index) van meer dan 40. Dat komt neer op iemand van 1,70 meter lang die 116 kilogram of meer weegt. De vergoeding geldt ook voor jongeren met een bmi van 35 tot 40 die daarnaast een ziekte hebben die samenhangt met ernstig overgewicht.