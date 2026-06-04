ROTTERDAM (ANP) - Mats Wieffer stapt donderdagmiddag als een van de 26 Oranje-internationals in het vliegtuig richting de Verenigde Staten voor zijn eerste wereldkampioenschap. De 26-jarige speler van Brighton & Hove Albion had lange tijd geen rekening gehouden met een uitnodiging, maar speelde zich in de slotfase van het seizoen toch nog in de kijker van bondscoach Ronald Koeman.

"Dat kun je pieken op het juiste moment noemen, ja", sprak Wieffer woensdag na de thuisnederlaag tegen Algerije in De Kuip (0-1). De oud-Feyenoorder verving als rechtsback de geschorste Denzel Dumfries. "Het was een beetje wennen. Bij Brighton speel ik wat meer naar binnen en bij Oranje wordt er in aanvallend opzicht ook meer van mij verwacht. Over het algemeen ging de samenwerking tussen mij en Crysencio Summerville als rechtsbuiten wel prima, vond ik."

Wieffer kreeg van Koeman een uitnodiging voor een kort trainingskamp in Zeist, waar hij vorige week met een select groepje trainde. De Tukker drong door tot de definitieve selectie, in tegenstelling tot middenvelders Kees Smit, Luciano Valente en Kenneth Taylor. "De concurrentie op het middenveld en op de positie van rechtsback is groot, dus ik wist dat het lastig zou worden. Ik heb het voordeel dat ik multifunctioneel ben."

Van Hecke

Naast Valente maken ook zijn ploeggenoten Bart Verbruggen en Jan Paul van Hecke deel uit van de WK-selectie. Brighton & Hove Albion is met drie spelers hofleverancier van Oranje, samen met Liverpool, waar Virgil van Dijk, Ryan Gravenberch en Cody Gakpo voetballen.

Voor Van Hecke en Verbruggen wordt het ook hun eerste WK. Van Hecke speelde tegen Algerije bijna de hele wedstrijd mee. "Ik ben heel fit, ook al heb ik dit seizoen bijna alle wedstrijden gespeeld", sprak de Zeeuw, die baalde van de late nederlaag. "We hebben de kansen gekregen, maar die moet je dan wel afmaken. We hielden Algerije in leven. Het lijkt me duidelijk dat we ons van deze wedstrijd iets heel anders hadden voorgesteld. We moeten ons niet blindstaren op dit resultaat, maar er is nog genoeg werk te doen. We lieten ze te makkelijk counteren en het lag soms open bij ons."

Nederland oefent maandag in New York tegen Oezbekistan en begint het WK volgende week zondag met een wedstrijd tegen Japan. Van Hecke concurreert met de net van een blessure herstelde Jurriën Timber voor de plaats centraal in de verdediging naast aanvoerder Virgil van Dijk. "Ik ga naar het WK toe om belangrijk te zijn", aldus Van Hecke.