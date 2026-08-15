NIJMEGEN (ANP) - Bij een incident in een woning in Nijmegen is in de nacht van vrijdag op zaterdag een man overleden, nadat hij onwel werd toen hij zich verzette bij een aanhouding. Dat meldt de politie.

Het incident gebeurde even na 04.30 uur aan de Berkstraat in het oosten van de stad. De politie kwam ter plaatse na een melding over geschreeuw van een man in de woning. Volgens de politie escaleerde de situatie en probeerden agenten hem aan te houden. De man verzette zich en werd vervolgens onwel. Ondanks medische hulp overleed hij.

De Rijksrecherche doet onderzoek. Dat is gebruikelijk wanneer een verdachte overlijdt.

De politie benadrukt dat dergelijke incidenten enorme impact hebben op betrokkenen. Voor hen is slachtofferhulp beschikbaar. In het belang van het onderzoek doet de politie voorlopig geen verdere mededelingen over het incident.