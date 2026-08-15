Disney maakt een nieuwe serie over Oswald the Lucky Rabbit, een van de eerste personages die Walt Disney creëerde. De driedelige miniserie verschijnt in februari 2027 op Disney+, maakte het bedrijf vrijdag bekend tijdens het D23-evenement.

De serie wordt geschreven en geregisseerd door Jon Favreau, bekend van onder meer The Mandalorian. De productie combineert liveaction met handgetekende 2D-animatie. Onder anderen Steve Martin, Kathryn Hahn en Amy Sedaris maken deel uit van de cast.

Walt Disney en animator Ub Iwerks bedachten Oswald in 1927 voor Universal Pictures. Nadat Universal een jaar later de controle over het personage kreeg, creëerden Disney en Iwerks Mickey Mouse. Disney kreeg de rechten op Oswald in 2006 weer in handen.

Oswald dook de afgelopen jaren af en toe opnieuw op, onder meer in de videogame Epic Mickey.