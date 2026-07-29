Man schiet in de lucht in stationshal Rotterdam Centraal

ROTTERDAM (ANP) - Een man met een vuurwapen heeft woensdagochtend in de lucht geschoten in de stationshal op Rotterdam Centraal. Of het om één of meerdere schoten gaat, wil een woordvoerder van de politie niet zeggen. Het incident gebeurde aan de voorzijde van het station. Niemand raakte gewond.

De politie kreeg rond 11.00 uur een melding binnen over een persoon met een vuurwapen bij het Centraal Station in Rotterdam. Enkele minuten later werd een man aangehouden. Het gaat om een 26-jarige man uit Ridderkerk, meldt de politie. "De man zit nog vast en wordt verhoord. Ook wordt gekeken welke zorg deze man nodig heeft", aldus de politie.

Volgens een woordvoerder is er geen sprake van schade aan de stationshal, al kan het volgens hem zo zijn dat er bij het onderzoek naar het incident nog een kogelinslag wordt gevonden. De politie trof op de plek in ieder geval een kogelhuls aan.