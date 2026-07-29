VPRO doet na draadincident niets aan Zomergastendecor

De VPRO laat weten dat er ondanks het draadincident tijdens de eerste aflevering van het laatste seizoen van Zomergasten geen "verdere aanpassingen" aan het decor nodig zijn. Dat meldt de omroep desgevraagd aan het ANP. "Tijdens de uitzending raakte er een draad van een decoronderdeel los. Dit hebben we tijdens de uitzending nog kunnen oplossen."

In de eerste uitzending was cabaretier Peter Pannekoek te gast. Tijdens het gesprek viel er een lange, dunne draad uit het plafond. Pannekoek was op dat moment aan het uitleggen hoe hij zijn ideeën ordent en daar een voorstelling uit samenstelt. Het incident verstoorde de dialoog.

Uiteindelijk gooide Pannekoek de draad heel hoog de lucht in, waarna de draad weer terug naar beneden viel. In vrijwel alle recensies en analyses in de kranten werd het draadincident vermeld.

Behalve Abbring en Pannekoek reageerde ook de hond van Abbring, die in de studio lag, verstoord op het onverwachte intermezzo. De viervoeter reageerde door wat verward rond te drentelen door de studio. "Met de hond van Janine gaat alles goed", laat de VPRO desgevraagd weten.