Marechaussee alert op verdachte Berlijn

DEN HAAG (ANP) - De Koninklijke Marechaussee meldt "extra aandacht" te hebben voor de verdachte van de aanslag in Berlijn. Tijdens de Pride reed zaterdag iemand met een busje in op publiek en hij zou daarna ook op mensen hebben ingestoken. Er viel één dode en er raakten 29 mensen gewond.

Niet alleen de eenheden die grenscontroles verrichten, maar alle operationele eenheden zijn extra alert op de verdachte. Die staat ook Europees gesignaleerd. De verdachte, volgens Duitse media een IS-aanhanger, is nog voortvluchtig en de autoriteiten voeren een klopjacht uit om hem te kunnen oppakken. Het gaat om de 21-jarige Abdul B., een Duitse burger en een bekende van justitie.