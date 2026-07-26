Ajax boekt tussen Europese duels door oefenzege op Burnley

AMSTERDAM (ANP) - Ajax heeft tussen de twee duels met FK Vojvodina in de tweede voorronde van de Conference League door een zege geboekt in een oefenwedstrijd met Burnley. De formatie van de nieuwe trainer Míchel won thuis met 2-1 van de uit de Premier League gedegradeerde Engelsen.

Bij Ajax maakte Marcos Leonardo zijn officieuze debuut voor de club. De Braziliaanse spits kwam deze maand voor een kleine 20 miljoen euro over van Al-Hilal. De nieuwe linksback Caio Henrique, die inviel tegen Vojvodina, stond eveneens in de basis. Aaron Bouwman was de enige basisspeler die in Servië ook aan de aftrap stond.

Uitgerekend Bouwman opende tien minuten voor rust de score. Op aangeven van Maher Carrizo scoorde de verdediger in twee instanties. Na een uur tikte oud-Ajacied Jaydon Banel op het randje van buitenspel de 1-1 van Burnley binnen. Abdellah Ouazane zette Ajax even later weer op voorsprong na een snelle counter, 2-1.

Ajax won afgelopen donderdag de eerste wedstrijd tegen Vojvodina met 4-1 in Servië. De Amsterdammers spelen de returnwedstrijd komende donderdag in eigen stadion.