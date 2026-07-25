Máxima bij 'historische viering' WorldPride in Vondelpark

AMSTERDAM (ANP) - Koningin Máxima heeft zaterdagmiddag voorafgaand aan de opening van WorldPride 2026 het Pride Park in het Amsterdamse Vondelpark bezocht. Máxima noemde het een "historisch moment" om bij de openingsceremonie te zijn. Samen met burgemeester Femke Halsema sprak zij met vertegenwoordigers van verschillende organisaties uit de lhbtiqa+-gemeenschap.

Bij de Pride Walk waren zo'n 10.000 mensen, schat voorzitter Femke van Casteren van Stichting Homomonument, die de Walk organiseerde. Daar werd van tevoren ook rekening mee gehouden. Volgens Van Casteren ging het er gemoedelijk aan toe tijdens de mars, waarmee aandacht werd gevraagd voor inclusie en solidariteit. De mars begon op de Dam, waar meerdere toespraken werden gehouden.

De koningin sprak onder meer met een vertegenwoordiger van de Sport Pride Foundation, die uitleg gaf over het werk van de organisatie. Als aandenken kreeg Máxima een medaille aangeboden. Later bezocht de koningin diverse informatiestands, waaronder die van WorldPride, Stichting Meer dan Gewenst en Roze in Blauw, het politienetwerk voor de lhbtiqa+-gemeenschap. Bij Stichting Meer dan Gewenst nam ze aandenkens als tekeningen, boeken en een mok in ontvangst, die werden overhandigd door een bestuurslid.

Máxima woonde verder nog een dansoptreden van een dragqueen bij. Daarbij danste ze kort enthousiast mee op de muziek. WorldPride wordt dit jaar voor het eerst in Amsterdam gehouden en duurt van 25 juli tot en met 8 augustus. Het internationale evenement vraagt wereldwijd aandacht voor de zichtbaarheid, emancipatie en mensenrechten van de lhbtiqa+-gemeenschap.