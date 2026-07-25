VodafoneZiggo: niet actief gejaagd op Odido-klanten na hack

AMSTERDAM (ANP) - VodafoneZiggo is na de hack bij Odido "niet actief gaan jagen" op klanten van dat telecombedrijf. Dat zegt financieel topman Ritchy Drost van VodafoneZiggo in een interview in Het Financieele Dagblad.

"We hebben gedurende twee à drie weken iets meer klanten van Odido zien binnenkomen dan in de weken ervoor", verklaart Drost in het FD. "Maar zo'n hack bij Odido is voor niemand goed. Niet voor Odido, niet voor de sector en dus ook niet voor ons. Als industrie sta je voor betrouwbare diensten en producten. We zijn dan ook niet actief gaan jagen op Odido-klanten."

Telecombedrijf VodafoneZiggo meldde vrijdag bij zijn kwartaalcijfers de grootste groei in het aantal internetklanten in zes jaar. Het percentage overstappers dat afkomstig was van Odido is "fractioneel", zegt Drost in de krant. "Onze groei komt door een combinatie van meer klanten die binnenkomen, maar bovenal minder klanten die vertrekken", aldus de financieel topman van het bedrijf. "Het gaat dus niet alleen om klanten die we bij concurrenten weghalen."

6 miljoen Odido-klanten

Bij de hack in februari werden de gegevens van ruim 6 miljoen Odido-klanten gestolen en later openbaar gemaakt. Het telecombedrijf gaat zijn klanten niet compenseren na het datalek, zei de topman van Odido eerder. Verschillende autoriteiten doen nog onderzoek naar de cyberaanval.

VodafoneZiggo investeert dit jaar 100 miljoen euro extra in "de betrouwbaarheid van onze diensten en netwerken", zegt Drost ook in het FD. "Maar we gaan niet koketteren met hoe veilig we zijn. Dan gaat er vervolgens iemand proberen aan te tonen dat ze ook hier een hack kunnen doen."