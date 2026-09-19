ME haalt XR-blokkeerders op A12 bij Zevenaar van weg

ZEVENAAR (ANP) - De mobiele eenheid heeft ingegrepen bij de A12-blokkade van Extinction Rebellion (XR) bij Zevenaar, ziet een ANP-verslaggever. De activisten worden in bussen geladen.

Ongeveer vijftig activisten van de klimaatactiegroep blokkeerden even na het middaguur de weg in de richting van de Duitse grens. Ze waren verspreid over drie groepen, waarvan er twee daadwerkelijk op de snelweg zaten. Een derde groep bevond zich bij een van de afritten. Bij de blokkade maakte de groep gebruik van twee busjes en een auto.

Honderd tot tweehonderd demonstranten die bij de opritten van de A12 de weg probeerden te betreden, werden door de politie tegengehouden. Meerdere activisten werden aangehouden. De politie zei meer aanhoudingen niet uit te sluiten.

Voorbijgangers

Door de blokkade is de weg in de richting van de Duitse grens dicht. In de richting van Arnhem rijdt het verkeer wel. De activisten kregen veel commentaar van automobilisten die daar rijden en er wordt veel getoeterd.

Veel demonstranten die zijn tegengehouden, staan nog in de omgeving van de opritten. Ze krijgen veel boze reacties van voorbijgangers. Op een livestream van XR was te zien hoe iemand een vlag uit de handen van de activisten probeerde te trekken. De politie is aanwezig om tegendemonstranten bij de activisten weg te houden.