Rook bij luchthaven hoofdstad Saudi-Arabië na waarschuwingen

RIYAD (ANP/AFP/RTR) - Bij de internationale luchthaven van de Saudische hoofdstad Riyad is zaterdag grote rookontwikkeling te zien. Dat gebeurde nadat eerder alarm was geslagen vanwege mogelijke aanvallen. Onduidelijk is wat precies is voorgevallen.

"Het gebied wordt bedreigd door vijandelijke luchtaanvallen", stond eerder in een nachtelijk bericht aan inwoners. Die kregen het advies binnen te blijven. Er klonken later explosies, waarna de autoriteiten lieten weten dat het gevaar was geweken.

Het was de eerste keer sinds het conflict met de Houthi's in buurland Jemen oplaaide dat zo'n waarschuwing werd afgegeven voor de Saudische hoofdstad. Een inwoner noemde de situatie tegenover persbureau AFP "doodeng".

De Nederlandse ambassade roept Nederlanders in Saudi-Arabië op binnen te blijven als een drone- of raketaanval plaatsvindt. Ook doen mensen er goed aan uit de buurt te blijven van kritieke infrastructuur en rekening te houden met vertragingen op luchthavens.