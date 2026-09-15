ME ingezet bij blokkade boeren op N310 bij Stroe

STROE (ANP) - De Mobiele Eenheid (ME) heeft dinsdagmiddag ingegrepen bij een blokkade door boeren op de N310 bij de Gelderse plaats Stroe. Dat meldt de politie. De boeren demonstreerden op een viaduct over de A1 met meerdere tractoren. Ook is er iets in brand gestoken.

De politie meldt dat de ME "kort aanwezig is geweest" en "contact heeft gelegd". De brand was op dat moment al uit. Nadat aanwezigen was bevolen te vertrekken, keerde de rust volgens de politie snel terug. Ook was dat het einde van de blokkade.

Boeren voeren op Prinsjesdag door het hele land actie. Naast de demonstratie bij Stroe zijn langs veel provinciale en snelwegen vanaf 12.00 uur brandjes gemeld. Soms trekt de rook over de wegen, waardoor automobilisten daar doorheen moeten rijden. Volgens Rijkswaterstaat leidt dit nergens tot grote hinder.