Koning belooft '50 concrete acties' voor snellere woningbouw

DEN HAAG (ANP) - Het kabinet komt binnenkort met "vijftig concrete en veelal snel te realiseren acties" om woningbouw te versnellen, beloofde koning Willem-Alexander in zijn troonrede. Hij blikte daarmee vooruit op plannen waaraan woonminister Elanor Boekholt-O'Sullivan (D66) momenteel werkt.

Het beste antwoord op de woningnood is volgens de koning om zo snel mogelijk zoveel mogelijk woningen te bouwen. "Dat is niet een belofte dat er morgen voor iedereen een huis is. Maar het kabinet doet wat mogelijk is om met een pragmatische aanpak het aantal woningzoekenden te laten dalen."

Woningbouw kwam relatief vroeg in de troonrede aan bod, als tweede onderwerp dat de koning uitgebreid benoemde. Hij zei dat woningbouwplannen goed moeten worden afgestemd met andere ministeries. "Ruimtelijke plannen moeten elkaar niet bijten."