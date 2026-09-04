Meer dan 140 kilo vuurwerk ingeleverd in eerste dagen

DEN HAAG (ANP) - Iets meer dan 140 kilo vuurwerk is in de afgelopen dagen ingeleverd, op de eerste dagen dat dit kan. Het ministerie van Justitie en Veiligheid laat dat weten. Vergelijkbare cijfers van eerdere jaren zijn er niet.

De overheid gaat de komende weken door het land met een speciaal inzamelpunt. Mensen kunnen daar afstand doen van hun vuurwerk. Bij de komende jaarwisseling is consumentenvuurwerk landelijk verboden. Alleen klein siervuurwerk, zoals sterretjes, is nog toegestaan.

Het inleverpunt stond dinsdag in Terneuzen. Negen mensen leverden daar in totaal 10 kilo consumentenvuurwerk in, zoals rotjes, shots en pijltjes. Ook kwam er 700 gram vuurwerk met flitspoeder binnen, zoals strijkers. Op woensdag in Middelburg leverde de inzameling 103,5 kilo op. Het ging om 50 kilo consumentenvuurwerk dat tot voor kort legaal was, en verder om 24 kilo aan "noodsignalen", 21,5 kilo "nat consumentenvuurwerk" en acht kilo vuurwerk met flitspoeder. In Venlo leverden mensen donderdag 26,5 kilo vuurwerk in.

Verboden vuurwerk

Het inzamelpunt staat vrijdag in het Gelderse Lochem. In de komende dagen zijn er inzamelmomenten in plaatsen als Maastricht, Bergen op Zoom, Breda, Tilburg, Den Bosch en Eindhoven. De vuurwerkinzameling duurt tot begin oktober.

In het Zeeuwse Wemeldinge vonden agenten donderdag bijna 1500 stuks verboden vuurwerk. Die waren opgeslagen in een garagebox aan het Brouwerijpad. Volgens de politie zat er ook zwaar vuurwerk uit de hoogste categorie bij. Er is niemand aangehouden. Het vuurwerk is in beslag genomen en wordt vernietigd.

Volgens de Vuurwerkbarometer van het Openbaar Ministerie was tot half juli bijna 29.000 kilo vuurwerk onderschept. Vorig jaar stond de teller rond half juli op bijna 55.000 kilo vuurwerk.