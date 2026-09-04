KATHMANDU (ANP/RTR/AFP) - Het aantal doden door de overstromingen in Nepal is opgelopen tot 1287, volgens de Nepalese rampendienst. Het aantal vermisten is gestegen naar 5083. Twee Nederlandse toeristen bevinden zich onder deze vermisten.

Eerder deze vrijdag zijn twee personen negen dagen na de overstromingen levend uit een tunnel gered, volgens twee Nepalese ministers. Vermoedelijk zitten er nog zeker 39 mensen opgesloten in dezelfde tunnel, zeiden de autoriteiten tegen BBC News. In de tunnel is inmiddels ook een lichaam gevonden, meldt het nieuwsmedium. Het is onduidelijk of de omgekomen persoon een van de 39 vermisten was.

Reddingsoperaties zijn nog in volle gang. Naar verwachting zitten nog 150 mensen vast in tunnels van waterkrachtcentrales langs de rivier de Trishuli.