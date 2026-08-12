ROTTERDAM (ANP) - Behalve het gerechtsgebouw aan het Wilhelminaplein in Rotterdam zijn ook een gebouw van het UWV aan de Laan op Zuid en een pand van de reclassering aan de Westerstraat beklad, bevestigt de politie na berichtgeving van Rijnmond. Op alle gebouwen zijn dezelfde teksten geschreven, in rode verf: 'pedofielen' en '282SR'. Dat laatste zou kunnen verwijzen naar het artikel in het Wetboek van Strafrecht dat gaat over wederrechtelijke vrijheidsberoving.

De drie gebouwen die doelwit waren, liggen dicht bij elkaar. Het UWV zit om de hoek bij de rechtbank, en de reclassering zit aan de overkant van de Nieuwe Maas, vlakbij de Erasmusbrug.

De politie onderzoekt wie er achter de bekladdingen zit. Er is nog niemand aangehouden.

Een woordvoerder van de rechtbank Rotterdam liet eerder weten dat er aangifte is gedaan. Hij sprak van een "onaangename verrassing". Over de vraag of een specifieke zaak aanleiding is geweest voor de bekladdingen, wil hij liever niet speculeren. Bij de rechtbank dienen volgens hem "heel vaak zaken over dit onderwerp". Dat zijn volgens hem "altijd zaken die sowieso emoties oproepen". Woensdag staat er geen zedenzaak of zaak waarbij pedofilie wordt genoemd op de rol van de Rotterdamse rechtbank.