Xbox-baas Asha Sharma heeft al een stukje van het nieuwe spel The Elder Scrolls VI gespeeld en is laaiend enthousiast. Op X schrijft de topvrouw van het bedrijf kort over haar ervaringen met de langverwachte opvolger van The Elder Scrolls V: Skyrim uit 2011.

"Vanmorgen een speelsessie met The Elder Scrolls VI: ******** gehad", schrijft Sharma in haar bericht, waarbij ze de ondertitel van de game nog even geheimhoudt. "De omvang en de grootsheid zijn ongelooflijk. Het verhaal is zelfs nog indrukwekkender."

In juli maakte gamestudio Bethesda bekend dat het werkt aan het zesde spel uit de serie. "Het volgende hoofdstuk is onderweg", liet de ontwikkelaar in een update weten. "We lopen op schema, zijn erg te spreken over hoe het eruitziet en spelen het iedere dag."