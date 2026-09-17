Meer orgaandonoren in nieuw systeem, maar toename is beperkt

LEIDEN (ANP) - Het aantal orgaandonaties is toegenomen sinds de invoering van het systeem waarin iedereen automatisch is geregistreerd, maar die stijging is relatief bescheiden. Onderzoekers van de Nederlandse Transplantatie Stichting en Maastricht UMC+ concluderen dat in een publicatie.

In het oude systeem, waarin alleen mensen donor waren die daar actief voor hadden gekozen, schommelde het aantal donoren rond de 250 per jaar. Sinds de zomer van 2020 krijgen mensen die geen keuze doorgeven automatisch de aantekening "geen bezwaar tegen orgaandonatie" in het Donorregister. In meer dan de helft van de gevallen zeggen nabestaanden dan alsnog "nee" tegen orgaandonatie.

Na 2020 stegen de cijfers gestaag richting de driehonderd donors per jaar, met een uitschieter in 2024. In dat jaar konden artsen organen van 360 overledenen gebruiken om anderen te helpen. Vorig jaar kwam het totaal iets boven de driehonderd uit.

Een opvallende trend is dat vaker orgaandonatie na euthanasie plaatsvindt: van elf keer in 2020 naar 34 keer in 2025.