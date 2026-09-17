Protest verwacht bij optreden Ed Sheeran in Philadelphia

Een pro-Palestijnse groep in Philadelphia heeft een protest aangekondigd bij het optreden van Ed Sheeran op zaterdag. De groep Philly Palestine Coalition en een andere organisatie genaamd Shut Down D&Z roepen mensen op te verzamelen bij het Lincoln Financial Center.

"Ed Sheeran treedt zaterdag op in het Lincoln Financial Field, zijn eerste optreden nadat hij is gezwicht voor zionistische dreigementen en Macklemore heeft geschrapt als zijn voorprogramma", delen de actiegroepen op Instagram. "Aanstaande zaterdag gaan we de straat op om de aandacht weer op Palestina te vestigen en Philadelphia in beweging te krijgen." Philly Palestine Coalition heeft ruim 33.000 volgers.

De zanger wordt bekritiseerd omdat Macklemore van Sheerans tournee werd gehaald vanwege pro-Palestijnse uitspraken tijdens een optreden. Daarop trokken ook andere artiesten zich uit solidariteit terug als voorprogramma van de Britse zanger. Sheeran ontkent dat hij degene was die de beslissing over Macklemore nam, maar zegt zijn professionele platform bewust niet voor politiek te gebruiken. De organisator van de tournee zou het besluit hebben genomen.

Sheeran heeft nog tien optredens in de VS gepland staan, waarvoor nog geen nieuwe voorprogramma's bekend zijn gemaakt.