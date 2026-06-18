Meer sportevenementen afgelast of aangepast vanwege hitte

DEN HAAG (ANP) - Vanwege de hitte zijn meer sportevenementen de komende dagen aangepast of afgelast. Sinds donderdagochtend is in het hele land het Nationaal Hitteplan en daarmee ook code geel van kracht.

De TT City Run in Assen op zaterdag had in eerste instantie het programma ingekort, maar besloot donderdagmiddag om het hele evenement niet door te laten gaan. "We hebben continu gekeken welke onderdelen nog verantwoord georganiseerd konden worden", zegt projectleider Sharon Rodenburg. "Uiteindelijk moesten we constateren dat de risico's te groot werden."

De Klimaatmarathon van Running 4 Climate op de Utrechtse Heuvelrug heeft het programma van vrijdag flink aangepast om de verwachte hitte. De routes vanaf Driebergen-Rijsenburg en Hilversum zijn ingekort en de organisatie verwacht dat iedereen met gemak voor 10.00 uur 's ochtends binnen is.

Goed voorbereid

Ook het fietsevenement Climate Classic op vrijdag is in overleg met het KNMI en de GGD aangepast. "Hoewel de actualiteit vraagt om aandacht voor klimaatverandering, vinden wij de gezondheid en veiligheid van alle deelnemers van groot belang", staat op de website. "Om dit te garanderen willen we zorgen dat na 14.00 uur niemand meer 'in koers' is."

De organisatie van de internationale atletiekwedstrijd FBK Games, zondag in Hengelo, wijst vooral de ongeveer 8000 bezoekers erop extra te drinken en voldoende zonnebrand te smeren. De atleten die in actie moeten komen, zijn goed voorbereid en trainen ook vaak onder warme omstandigheden, zegt een woordvoerster. Het hardloopevent de FBK Dubbele Mijl, dat donderdag gepland stond, is afgelast.

'Nevelstraat'

De Inner Circle Run in Hendrik-Ido-Ambacht gaat donderdag vooralsnog door, maar er zijn wel extra maatregelen getroffen. Zo heeft de organisatie extra waterpunten geplaatst en richt de brandweer na de finish een zogenoemde 'nevelstraat' in, waar de lopers kunnen afkoelen.

Eerder was al bekend dat wegens de hitte onder meer de Vuurtorenloop in Hoek van Holland vrijdag niet doorgaat.