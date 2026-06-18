Olivia Rodrigo rook de luiers van fans op de eerste rij

Olivia Rodrigo rook op het podium de geur van de luiers die fans droegen om vooraan bij haar concerten te staan. De zangeres vertelde in de radioshow Kiss FM dat ze eerder al over het fenomeen hoorde en haar fans het inmiddels ook toepassen.

Grote fans dragen volgens de zangeres weleens luiers om zo vooraan te kunnen blijven staan bij een show. Als voorbeeld noemt ze de nieuwjaarsviering op Times Square, waar fans lastig weg kunnen en daarom een luier dragen. "Dat is een ervaring die ik als artiest heb meegemaakt, en die ik heb geroken", vertelde ze tot grote schrik van de radiopresentatoren.

De zangeres van liedjes als drivers license, good 4 u en drop dead, begint na de zomer aan een grote tournee. Op 23 en 24 maart is ze in Amsterdam voor twee shows in de Ziggo Dome.