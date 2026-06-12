AMSTERDAM (ANP) - Bij een flatgebouw aan de Osdorper Ban in Amsterdam Nieuw-West heeft een explosie plaatsgevonden, waarna een grote brand uitbrak. Daarbij zijn meerdere gewonden gevallen, bevestigt een woordvoerder van de veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland.

De explosie gebeurde in een bijgebouw onder de flat. De brand die uitbrak verspreidde zich vervolgens naar het flatgebouw, dat ontruimd is. De bewoners worden opgevangen op een opvanglocatie. De oorzaak van de explosie is niet bekend. Er zijn veel hulpdiensten aanwezig.

Een deel van het pand is ingestort, aldus de veiligheidsregio. Op beelden is een groot gat in het bijgebouw te zien. Een specialistisch team van de brandweer, het zogeheten Specialisme Technische Hulpverlening, is ter plaatse voor hulpverlening bij de instorting.

Er komt veel rook vrij door de brand. In de omgeving zijn metingen uitgevoerd die geen verhoogde waarden aantonen. Omwonenden worden wel geadviseerd ramen en deuren te sluiten en ventilatie uit te schakelen als ze last hebben van de rook.