AMSTERDAM (ANP) - In een flatgebouw aan de Osdorper Ban in Amsterdam Nieuw-West is een grote brand uitgebroken na een explosie. Dat meldt de veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland.

De explosie vond plaats in een bijgebouw onder de flat. Daardoor is het pand deels ingestort en ontstond brand. Op beelden is een groot gat en ravage in het bijgebouw te zien. Volgens AT5 was de explosie in een groot deel van Amsterdam te horen. Over de oorzaak van de explosie is nog niets bekend.

Mogelijk zijn er meerdere gewonden. Het flatgebouw is ontruimd en de bewoners worden opgevangen.

Er zijn veel hulpdiensten aanwezig, aldus de woordvoerder van de veiligheidsregio. Een team Specialisme Technische Hulpverlening (STH) is ter plaatse om de hulpdiensten te assisteren bij de instorting.

Bij de brand komt veel rook vrij. Bij metingen in de omgeving zijn volgens de veiligheidsregio geen verhoogde waarden gemeten. Omwonenden krijgen het advies ramen en deuren dicht te houden en ventilatie uit te schakelen.