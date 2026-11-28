DEN BOSCH (ANP) - Leden van de VVD hebben zaterdag in meerderheid steun uitgesproken voor de politieke koers van de partijtop. Krap twee derde van de leden op het congres in Den Bosch stemde tegen drie moties met kritiek op die koers, die volgens de indieners te eenzijdig rechts zou zijn.

Eerder dit jaar stelde de VVD een 'liberaal manifest' vast om richting aan de partij te geven. Maar een voorstel van leden om dat document als uitgangspunt te nemen bij een "herijking" van de koers van de partijleider en de Tweede Kamerfractie haalde het niet.

"Door dit manifest wordt de VVD duidelijk naar de linkerkant getrokken", zei een van de leden tijdens de vergadering. Ruben Brekelmans, fractievoorzitter in de Tweede Kamer, zei dat het liberaal manifest van pas komt bij discussies, maar dat het partijprogramma bepalend is voor het dagelijkse politieke werk.