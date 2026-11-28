LA RESTINGA (ANP) - Op de boot met migranten die in de buurt van het Canarische eiland El Hierro vrijdag werd aangetroffen met overleden mensen, zijn volgens de laatste gegevens veertien mensen omgekomen. Vrijdag meldden de autoriteiten tien doden.

Vijf migranten werden met een helikopter van boord gehaald en gewond naar een ziekenhuis gevlogen. Volgens Spaanse reddingswerkers was de boot met circa honderd opvarenden tien dagen eerder uit Banjul in Gambia vertrokken.

Veertien mensen zijn door uitdroging omgekomen. Een van de later overledenen werd aangeboden ook met een helikopter mee te gaan. Hij weigerde echter de boot te verlaten, omdat hij niet gescheiden wilde worden van overleden medereizigers. Hij overleed op de tocht naar El Hierro, dat ongeveer 70 kilometer verwijderd ligt van de plek waar de Spaanse reddingswerkers de lange houten boot met migranten aantroffen.

Veel opvarenden konden volgens ooggetuigen niet op eigen kracht aan wal gaan. Ze zouden afkomstig zijn uit West-Afrika.