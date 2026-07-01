GRONINGEN (ANP) - Het meisje van 15 jaar uit het Groningse Meerstad dat verdacht wordt van dubbele moord op haar ouders blijft negentig dagen langer vastzitten. Dat meldt het Openbaar Ministerie Noord-Nederland woensdag.

Het meisje werd op donderdag 18 juni aangehouden nadat de ouders, beiden 53, dood waren aangetroffen in het huis aan de Meerhoven. Kort na haar aanhouding werd al bekendgemaakt dat ze nog zeker veertien dagen langer zou worden vastgehouden.

"Gezien de minderjarigheid van de verdachte is het Openbaar Ministerie terughoudend in het doen van mededelingen", meldt het OM. "Zoals te doen gebruikelijk in het jeugdstrafrecht zullen alle toekomstige zittingen van deze zaak achter gesloten deuren plaatsvinden."

Over het mogelijke motief van de verdachte is niets bekendgemaakt.