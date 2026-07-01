De Noorse prinses Astrid, die in mei werd opgenomen in het ziekenhuis vanwege hartfalen, is dankbaar voor alle "warme groeten" en zorg die zij heeft ontvangen. Dat heeft het Noorse hof laten weten aan VG.

"Ze geeft aan dat ze goede hulp en nazorg krijgt, zowel van zorgpersoneel als van anderen die haar bijstaan", zegt een woordvoerder van het paleis tegen de krant. Er wordt echter geen verdere informatie gedeeld over de gezondheid van de 94-jarige Astrid, de oudere zus van koning Harald.

Het hof meldde half mei dat de prinses in het ziekenhuis was opgenomen. Dat was niet lang na haar vorige ziekenhuisopname in maart. Toen moest zij herstellen van een longontsteking.