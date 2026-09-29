Mensen kunnen vanaf januari aanvraag doen bij Noodfonds Energie

DEN HAAG (ANP) - Mensen die moeite hebben met het betalen van hun energierekening kunnen vanaf begin volgend jaar steun vanuit het Noodfonds Energie aanvragen. Dat meldt minister Hans Vijlbrief (Sociale Zaken en Werkgelegenheid, D66) dinsdag in een Kamerbrief. "We nemen de hogere energieprijzen van het nieuwe jaar mee om ervoor te zorgen dat mensen geen geld mislopen", aldus de bewindsman.

De aanvraagperiode loopt van 4 januari tot en met 7 mei. Zij krijgen dan binnen een paar weken te horen hoeveel geld ze krijgen en wanneer ze dat kunnen verwachten. Vanaf donderdag kunnen mensen al bij het noodfonds terecht voor vragen.

De bijna 200 miljoen euro uit het fonds is bedoeld voor huishoudens met een laag inkomen en een hoge energierekening. Vijlbrief verwacht dat zo'n 500.000 mensen hier gebruik van zullen maken. Hij benadrukt nogmaals dat iedereen die recht heeft op geld uit het fonds dat ook krijgt. Mensen krijgen in totaal minimaal 120 euro en maximaal 1800 euro.