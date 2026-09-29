U2-drummer keek met gemengd gevoel naar Bram van den Berg

U2-drummer Larry Mullen jr. had gemengde gevoelens toen Krezip-muzikant Bram van den Berg een paar maanden voor hem inviel. De Ier moest in 2023 en 2024 alle veertig shows in The Sphere in Las Vegas aan zich voorbij laten gaan vanwege een ingrijpende nekoperatie. "De band deed wat de band moest doen", kijkt Mullen jr. terug in gesprek met het Amerikaanse magazine Rolling Stone. Hij woonde destijds voor het eerst een U2-optreden bij als toeschouwer.

"Die drumpartijen zijn van mij, die partijen speelde ik toen ik nog jong was, en van veel ervan wist ik eigenlijk niet goed wat ik deed", zei hij over het kijken naar invaller Van den Berg. "En ik hoorde die partijen heel goed gespeeld worden door Bram, en daar was ik dankbaar voor. Het is een vreemde uitspraak, maar zo was het."

De drummer had niet het gevoel dat hij in de steek was gelaten door zijn bandmaten, maar het missen van de shows voelde voor Mullen jr. wel als een "vernedering". "Dat had niets met de band te maken. Meer met mijzelf." Hij vond het prima dat de band zonder hem doorging, want hij begreep dat "zaken nu eenmaal zaken zijn". "Maar ik ga niet liegen, het was niet makkelijk."

Inmiddels is Mullen jr. genoeg opgeknapt om weer te spelen. Gitarist The Edge zegt in het interview dat U2 anders nooit een nieuwe plaat zou hebben gemaakt. De groep is ook aan het repeteren voor een mogelijke tournee. De drummer wil dan wel meespelen. "Ook als ik geen tweeënhalf uur kan spelen, is een uur al genoeg", zei hij. "Daar zou ik vrede mee hebben."