DEN HAAG (ANP) - De uitstoot van broeikasgassen was in het eerste kwartaal van 2026 minder dan een jaar eerder. Dat melden het Centraal Bureau voor de Statistiek en het RIVM op basis van voorlopige cijfers. In het begin van dit jaar was de uitstoot ruim 5 procent minder dan in dezelfde periode in 2025.

De daling komt vooral doordat de elektriciteitssector minder steenkool verbruikte om elektriciteit te produceren. In totaal stootte deze sector ruim 12,5 procent minder broeikasgassen uit dan een jaar eerder. Toch produceerden energiebedrijven in het begin van dit jaar iets meer energie. Het waaide meer dan in dezelfde periode in 2025, waardoor windmolens meer energie hebben opgewekt.

Ook de industrie en mobiliteitssector stootten minder broeikasgassen uit. De industrie stootte ruim 4 procent minder uit. Dit komt vooral doordat de chemische industrie minder produceerde en dus minder aardolie verbruikte. De afname in de mobiliteitssector is het gevolg van de stijgende brandstofprijzen. Doordat in Nederland tanken duurder was dan in buurlanden, was over de grens tanken aantrekkelijker. De uitstoot van in het buitenland getankte diesel of benzine telt niet mee voor Nederland.

Daarnaast begon het jaar koud, maar waren februari en maart relatief zacht. De eerste drie maanden van 2026 waren dus minder koud dan een jaar eerder, waardoor er minder gestookt hoefde te worden. Gecorrigeerd voor dit weerseffect daalde de uitstoot van broeikasgassen met bijna 4 procent.