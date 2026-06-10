Ontwikkelaar Square Enix heeft na vier jaar weer iets laten zien van de verwachte game Kingdom Hearts IV, het vijftiende deel van de serie die sinds 2002 bestaat. Woensdag verscheen een nieuwe teaser van het spel dat al jaren in ontwikkeling is bij de Japanse studio en in 2022 werd aangekondigd.

In de aanstaande game gaan hoofdpersoon Sora en zijn vrienden Donald Duck en Goofy op een gloednieuw avontuur. De spellen combineren bekende Disneyfiguren en -werelden met personages uit de Final Fantasy-reeks, een Japanse gameserie. Sora moet als bezitter van de zogenoemde Keyblade, een soort zwaard in de vorm van een sleutel, diverse werelden bevrijden en afsluiten van de duisternis. Hij wordt daarbij geholpen door bekende figuren uit diverse Disney- en Pixarfilms.

Er is tot nu toe weinig bekend over Kingdom Hearts IV, behalve dat het bij de lancering ook uitkomt op de nieuwe spelcomputer van Nintendo, de Switch 2. Het spel verschijnt ook op de gebruikelijke consoles, zoals de PlayStation 5 en Xbox Series X/S, en de pc. Wanneer de game precies uitkomt, is nog niet bekend.