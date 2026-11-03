BILTHOVEN (ANP) - Door een tekort aan medewerkers bij bevolkingsonderzoeken kunnen minder vrouwen een uitnodiging krijgen om zich te laten onderzoeken op borstkanker. Aan dat bevolkingsonderzoek doen dus ook minder vrouwen mee, constateert het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dat kan ertoe leiden dat tumoren later worden ontdekt en dat vrouwen overlijden die anders misschien nog hadden kunnen genezen.

Bijna 1,2 miljoen vrouwen kregen vorig jaar een uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek borstkanker. Dat is ruim 6 procent minder dan een jaar eerder. Volgens Patricia Hugen, die bij het RIVM de bevolkingsonderzoeken leidt, heeft de daling "vooral te maken met de vertraging in het kunnen uitnodigen door arbeidsmarktkrapte".

Bijna 820.000 uitgenodigde vrouwen kwamen vorig jaar naar het bevolkingsonderzoek. Vergeleken met het jaar ervoor is dat een daling van zo'n 7 procent, min of meer gelijk aan de daling van het aantal uitnodigingen. Dit wijst erop dat de opkomst, de zogeheten deelnamegraad, nauwelijks verandert. Jaarlijks gaan iets meer dan twee op de drie uitgenodigde vrouwen naar het onderzoek. De deelname is steevast het laagst onder vrouwen die jonger dan 55 jaar zijn en onder vrouwen die 70 jaar of ouder zijn.

Ook het aantal vrouwen dat is onderzocht op baarmoederhalskanker daalde licht, van ruim 385.000 tot bijna 360.000. Dat heeft onder meer te maken met een grote datadiefstal bij het laboratorium Clinical Diagnostics in Rijswijk, dat uitstrijkjes en zelftesten beoordeelt en de uitslagen verwerkt. Hackers roofden de medische gegevens van honderdduizenden onderzochte vrouwen. Dat leidde volgens het RIVM tot "onrust bij een deel van de doelgroep". Bovendien moesten de andere twee laboratoria het werk overnemen, en daar groeiden de achterstanden. Het aantal eerste uitnodigingen werd daarom tijdelijk gehalveerd.