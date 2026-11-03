Makers serie Zweedse koningspaar hopen op meer seizoenen

De makers van de dramaserie over het liefdesverhaal van het Zweedse koningspaar hopen dat de serie een vervolg krijgt. "Ik hoop op veel meer seizoenen", zegt producent Carsten Kelber tegen Deadline. "Elke fase van dit huwelijk is hartstikke interessant."

De tv-serie, die volgend jaar verschijnt, richt zich op het begin van de relatie tussen Carl Gustaf en Silvia in 1972 en loopt door tot het huwelijk vier jaar later. Volgens Kelber is het "op het eerste gezicht een klassiek koninklijk verhaal: een adellijke man trouwt met een burgermeisje. Maar in dit verhaal ligt het heel anders en zitten er veel verrassingen in de hoofdpersonen en hun achtergrond."

Koning Carl Gustaf en koningin Silvia reageerden eerder dit jaar niet al te enthousiast op de komst van een tv-serie over hun leven. De koning noemde het vooruitzicht zelfs "verschrikkelijk".