DEN HAAG (ANP) - Binnenlandminister Pieter Heerma (CDA) is positief over een plan van D66 en PRO om bepaalde dubbelfuncties binnen de politiek te verbieden. De partijen willen dat het niet langer mogelijk wordt om naast Tweede Kamerlid ook politiek actief te zijn binnen een gemeente of provincie.

Mohammed Mohandis (PRO) kondigde dinsdag tijdens het debat over de begroting van Binnenlandse Zaken aan dat er een initiatiefwetsvoorstel komt. Volgens de initiatiefnemers is het tijdtechnisch lastig om de verschillende politieke banen te combineren en kunnen dubbelfuncties tot belangenverstrengeling leiden.

"Ik herken het belang van zuivere verhoudingen binnen ons democratisch bestuur en daarbij hoort een evenwichtige verdeling van macht, zeker ook tussen de verschillende overheidslagen", zei Heerma. "Ik denk dat het goed is om het fenomeen van dubbelmandaten nog eens kritisch tegen het licht te houden", aldus de minister die het voorstel met "belangstelling" afwacht.